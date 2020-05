Projeto Saúde Emocional atende vítimas de Covid-19 e familiares

Com o intuito de oferecer apoio emocional às pessoas que contraíram coronavírus e a quem perdeu ou possui familiares com a doença, o Gabinete da Primeira-Dama, a Secretaria de Estado de Assistência Social Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e parceiros realizam o projeto Saúde Emocional Covid-19, com o slogan Fale comigo, você não está sozinho.

O objetivo é dar suporte psicológico em forma de apoio e orientação sobre como agir nesse cenário de pânico ou ansiedade advindos do resultado positivo do teste da Covid-19, ou ainda ser familiar de alguém que resultou positivo ao vírus. O projeto conta com 40 psicólogos que trabalham de forma voluntária no atendimento de pacientes e familiares, bem como idosos e vítimas de violência doméstica. No total, 203 pessoas estão em atendimento hoje.

“Esse projeto tem como principal objetivo acolher as pessoas vítimas desse vírus. O medo e a ansiedade aumentam por conta das incertezas, esse auxílio psicológico surge como uma maneira de ajudar a superar essas angústias e ter esperanças de melhorias”, ressalta a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

“É muito importante a ajuda desses profissionais, sou muito grata. O atendimento é ótimo e tem me ajudado muito. Na primeira conversa já me senti muito melhor, vou superar o medo e a angústia”, ressalta Rocilene Moreira da Silva, usuária do atendimento psicológico. Ela perdeu a mãe para a doença.

Em parceria com a Vigilância Epidemiológica é disponibilizado o nome e contato das pessoas que testaram positivo e, assim, entram em contato para oferecer o acolhimento psicológico. O atendimento tem sido por Skype, WhatsApp e ligações.

“Uma dor não somente física, mas na alma acomete esses pacientes. Na evolução dos atendimentos você vai vendo a autoestima ser recuperada, a vontade de viver cada dia sendo aumentada e o medo da morte ser abandonado. Não realizamos terapia de fato, é uma ação de acolhimento, visando dar suporte emocional em meio a uma crise psicológica”, comenta uma das psicólogas do projeto, Claudia Maria de Carvalho.

O projeto é uma iniciativa do Gabinete da Primeira-Dama, com o apoio do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), do Ministério Público do Acre (MPAC) e da Secretaria de Estado de Saúde, coordenado pela diretora de Políticas para Mulheres, Isnailda Gondim, e psicóloga Fernanda Lage.

“O isolamento causado pela pandemia do coronavírus produz diversos impactos negativos, notadamente o medo, a solidão, o estresse, a ansiedade e a depressão. Portanto, esse projeto contribui para a saúde, o bem-estar, a recuperação e, em especial, o acolhimento psicossocial”, destaca a desembargadora do TJ, Eva Evangelista.

O projeto reforçr o objetivo maior do governo do Estado do Acre, por meio da SEASDHM, que é de cuidar e acolher as pessoas nas mais diversas situações de vulnerabilidade.

“Na atual conjuntura, preservar a saúde emocional é de suma importância para os pacientes diagnosticados pela Covid-19, que passam por momentos de ansiedade frente aos medos do desconhecido, perdas de entes queridos e depressão pela quarentena”, comenta a secretária de Estado, Ana Paula Lima.