Calegário denuncia que governo contratou empresa de transporte escolar sem licitação

Durante os debates realizados na sessão virtual desta quarta-feira (27), o deputado Fagner Calegário (sem partido) proferiu acerca do posicionamento de alguns colegas parlamentares. Ele destacou que cobrar transparência das prefeituras é correto, mas que o governo não tem agido conforme prega e se aproveitou do momento de pandemia para contratar sem licitação uma empresa de transporte escolar em Cruzeiro do Sul.

“Primeiro quero trazer a título de reflexão a fala do líder do governo que diz que em Minas Gerais as ações deram certo por conta das medidas do governador. Significa que no Acre não está dando certo, então. Em seguida, rebateu a fala do colega Cadmiel Boomfim, que a meu ver, não está errado em cobrar transparência das prefeituras. Mas primeiro temos que olhar para dentro de casa, para o governo. E assim faço menção à fala da deputada Antônia Sales, o que mais ouvimos por parte dos prefeitos foi que eles precisam de ações efetivas do governo. Ninguém acusou o governo de não estar fazendo nada, mas apenas pediram ações concretas”, explanou.

Calegário disse ainda que desde o início de seu mandato ele tem cobrado por mais transparência no governo, e denunciou que diante de um momento de pandemia, o executivo teria se utilizado da dispensa de licitação para contratar uma empresa de transporte escolar na região do Juruá. O contrato teria o valor de mais de R$ 500 mil.

“Transparência, um ponto desde sempre tão cobrado por mim. Hoje, num momento de pandemia, utilizaram-se da dispensa de licitação para contratar transporte escolar na região do Juruá, mais de 500 mil. O governo está usando um momento de pandemia para contratar sem licitação transporte escolar. Estão investindo mais de R$ 4 milhões em um hospital campanha no Juruá, detalhe, a estrutura já existia. Por muito menos foi construído um hospital do zero em Minas Gerais. Aí eu indago a vocês: Está havendo transparência?” Finalizou.

Fonte: Agência Aleac