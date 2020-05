PM detém varejista do tráfico no bairro da Base, em Rio Branco

Policiais do Grupamento de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) prenderam na manhã desta terça-feira, 26, um homem de 23 anos, com drogas e mais de R$1 mil em espécie. O aso ocorreu durante o patrulhamento de rotina, no bairro Base, região central de Rio Branco.

De acordo com os militares, a guarnição realizava rondas preventivas, quando visualizou o indivíduo em fundada suspeita. Ao receber voz de parada, o suspeito tentou empreender fuga, mas acabou detido.

Na revista, os policiais apreenderam 12 tabletes de maconha, seis embalagens contendo skank, e ainda a quantia em dinheiro de R$1.189,00.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Ascom/PMAC