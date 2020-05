Estado recebe EPIs de projeto Todos pela Saúde

O Estado do Acre foi contemplado com equipamentos de proteção individual (EPIs) do projeto Todos pela Saúde. A primeira remessa foi entregue no sábado, 23.

Foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde, 23 galões álcool em gel, 53.800 máscaras cirúrgicas, 62.200 pares de luvas, 1.800 máscaras N95, 40.400 aventais e 720 óculos.

Os equipamentos serão destinados aos hospitais Raimundo Chaar (Brasileia), de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb/Rio Branco) e do Juruá (Cruzeiro do Sul).

Emanuelly Nóbrega, assessora Técnica do Centro de Operações Emergenciais da Sesacre, disse que o estado foi contemplado com esses equipamentos por conta acompanhamento que vem sendo feito nessas unidades de saúde. “O projeto Todos pela Saúde faz um monitoramento sistemático junto a esses hospitais. Os três hospitais contemplados preenchem formulários específicos como, por exemplo, a taxa de ocupação e a utilização de todos os tipos de Equipamentos de Proteção Individual”, explica.

A partir daí, os relatórios são enviados para o projeto, que analisa a necessidade de cada unidade de saúde e destina os equipamentos. O projeto Todos pela Saúde é uma iniciativa para colaborar no combate ao coronavírus. É administrado pela Fundação Itaú Unibanco e conta com recursos na ordem de R$ 1 bilhão para ajudar no combate à doença.

De acordo com o médico infectologista e consultor do projeto, Guillermo Sócrates, o propósito do Todos pela Saúde é auxiliar na formatação de um gabinete de crise para o monitoramento e contingenciamento da doença.

O secretário Alysson Bestene ressaltou que a chegada do projeto Todos pela Saúde ao Acre é mais um importante aliado para enfrentar o novo coronavírus. “Essa ajuda chega em um momento importantíssimo para os estados com maior dificuldade de aquisição de materiais. Ficamos felizes e, ao mesmo tempo, mais confortados”, analisou