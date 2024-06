Vídeo: piloto acrobata morre em acidente aéreo em Bauru; veja

O piloto de avião Igor Reis, de 51 anos, morreu nesta segunda-feira (10/6), após a queda de um avião de pequeno porte no Aeroclube de Bauru, no interior de São Paulo.

O avião do modelo Acro Sport 2, apelidado de “Barão Vermelho”, era conduzido por Igor quando caiu na pista do aeroclube. Após a queda, a aeronave pegou fogo (veja abaixo). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o piloto não sobreviveu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Vídeo:

Especializado em acrobacia, Igor havia se apresentado no domingo (9/6) na 9ª edição do evento “Arraiá Aéreo”, organizado pela Fundação Astronauta Marcos Pontes.

O evento de acrobacias aéreas tinha como objetivo arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, a Fundação Astronauta Marcos Pontes fez uma publicação assinada pelo senador lamentando a morte do piloto.

Pouso na Régis

No manhã desse sábado (8/6), outro acidente envolvendo um avião de pequeno porte deixou duas pessoas feridas na Rodovia Régis Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo.

O acidente ocorreu durante uma aula de voo. Segundo as investigações, a aeronave precisou fazer um pouso forçado na rodovia, ferindo o aluno e o instrutor de voo, que foram socorridos.

O avião havia partido de Itanhaém, na Baixada Santista, com destino a Sorocaba, no interior. As causas do acidente ainda estão sob investigação.