Ao menos 7% dos contribuintes ainda não entregaram a DIRPF 2024 no Acre

Couple sitting on sofa at home, counting money on calculator, doing paperwork, paying household utility bills, planning shopping expenses. People and finance, managing family budget, saving up concept

Couple sitting on sofa at home, counting money on calculator, doing paperwork, paying household utility bills, planning shopping expenses. People and finance, managing family budget, saving up concept

Faltando algumas horas para o encerramento do prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda em 2024, 7% da expectativa ainda não cumpriram a obrigação com a Receita Federal.

Até as 7h de hoje, 31/5, 102.271 contribuintes entregaram a Declaração do Imposto de Renda em todo o estado do Acre, o que corresponde a 93% da expectativa que é de 926.790.

Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.871.437 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

Os valores arrecadados com o imposto de renda contribuem para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro.

Algumas pessoas são obrigadas a entregar a declaração. Se você está obrigado, o envio fora do prazo gera multa pelo atraso.

O prazo encerra HOJE dia 31/5 e quem não entregar a declaração até esta data está sujeito a penalidades. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda.

O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Não deixe para a última hora!