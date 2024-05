Três mil famílias indígenas do Acre serão contempladas com Luz Para Todos

elo menos 3 mil famílias indígenas do Acre poderão ser contempladas com o Programa Luz para Todos, do Governo Federal, de um total de 15 mil famílias que vivem em comunidades rurais no estado. Para avançar com o programa nas comunidades, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) foi procurada, nesta terça-feira (28), pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Grupo Energisa.

A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, recebeu na sede da autarquia, em Brasília, a diretora da ABDI, Perpétua Almeida, e a diretora de Relações Institucionais do Grupo Energisa, Fernanda Matos. Também participou da agenda a diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai, Lucia Alberta.

Depois de explicados os procedimentos técnicos para entrada em terras indígenas, a presidenta da Funai reforçou a necessidade de se fazer um esclarecimento aos povos indígenas de como funciona o Luz para Todos, com relação ao baixo custo da energia elétrica. E, principalmente, que seja feita consulta às comunidades indígenas que tenham interesse no benefício, bem como os requisitos para serem contempladas.

“A Funai está à disposição para contribuir com o avanço do programa nas comunidades indígenas desde que sejam respeitados os procedimentos que orientam a política indigenista”, ressaltou Joenia Wapichana.

Clique aqui para conhecer o Programa Luz Para Todos.