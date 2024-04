Vídeo: Brigadiano flagra vizinho sendo assaltado e reage atirando nos bandidos

Um policial militar salvou a vida de um vizinho e impediu um assalto à mão armada no final da tarde da última quinta-feira (11), no bairro Rio Branco, em Canoas. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o agente, ao presenciar o crime em andamento, reagiu e eliminou um dos assaltantes.

O vídeo mostra dois criminosos abordando a vítima, que ainda estava dentro do carro. Com violência, os bandidos o retiram do veículo e o arrastam para o chão. Nesse instante, o policial militar, que reside na mesma rua, testemunha a cena e intervém rapidamente.

O agente reage ao assalto, sacando sua arma e disparando contra os criminosos. Um dos assaltantes é atingido e cai no local, já o outro consegue fugir. O baleado não resistiu aos ferimentos e faleceu. A área foi isolada pela Brigada Militar (BM) para a perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP).

A Polícia Civil investiga o caso para identificar o comparsa que fugiu e esclarecer os detalhes do crime.

Fonte: Terra