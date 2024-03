Pedro Longo destaca ação do MPAC sobre abastecimento de água em Rio Branco

Na sessão desta terça-feira (19) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo (PDT) iniciou seu discurso parabenizando o Ministério Público do Acre (MPAC) pela iniciativa de ajuizar uma ação para regularizar o fornecimento de água na capital em um prazo de 48 horas. Longo destacou a falta de competência na gestão do abastecimento, ressaltando que a intervenção do MP é fundamental para garantir os direitos dos usuários.

“Como presidente da comissão que defende os direitos do consumidor nesta Casa, fico feliz com essa iniciativa do MPAC. A falta de água é um problema recorrente em nossa capital, e a população não pode mais ser prejudicada pela má gestão”, afirmou o deputado.

Além disso, Longo abordou outro tema relevante: o tráfego em Rio Branco. Ele relatou um engarrafamento significativo ocorrido ontem devido a uma falha mecânica em uma carreta bitrem, que interditou a Avenida Antônio da Rocha Viana.

“Permitir que uma carreta desse porte circule dentro da cidade é inadmissível. Existem alternativas viáveis, como o sistema de transbordo, que poderia evitar transtornos como esse. Faço um apelo para que a prefeitura e a RBTRANS deem continuidade ao plano existente e implementem medidas para restringir o acesso de grandes cargas às vias urbanas”, ressaltou o deputado.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale