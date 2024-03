Governo Federal anuncia mais R$ 150 milhões para o Programa Cisternas na Amazônia

Uma comitiva do Governo Federal visitará Curralinhos, em Ilha de Marajó (PA), na segunda-feira (11/03). Na agenda, está prevista a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para editais de instalação de tecnologias de acesso à água na região, em um valor total de até R$ 150 milhões, combinada com iniciativas de inclusão produtiva. Serão beneficiadas 4.625 famílias rurais de baixa renda.

A ideia é atender populações que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, como florestas nacionais e reservas extrativistas, além de comunidades remanescentes de quilombos e projetos de assentamento agroextrativistas, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia.

As entidades selecionadas por meio do edital irão coordenar a implantação de tecnologias sociais de acesso à água por instituições previamente credenciadas no Programa Cisternas do MDS. Com isso, moradores das áreas atendidas poderão captar e armazenar água da chuva, a ser filtrada para consumo próprio e usada para produção de alimentos por meio de atividades produtivas sustentáveis.

Devem participar da visita representantes dos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Por: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)