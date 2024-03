Neymar pode ter passaporte apreendido pela Justiça. Entenda!

Nessa segunda-feira (4/3), Angelo Carbone, advogado da mãe da suposta filha de Neymar, Gabriella Gáspár, entrou com uma ação no Ministério Público de São Paulo pedindo apuração e abertura de inquérito para que seja “suspenso, bloqueado e cassado” o passaporte do jogador, até que ele informe seu endereço, seu e-mail e seus números de telefone no Brasil e no exterior. As informações são da Isto é Gente.

De acordo com o especialista, o menino Ney estaria se “aproveitando da situação” e “se negando a ser localizado” para não reconhecer a paternidade de Jazmin Zoé, de 10 anos. A modelo húngara abriu um processo no Brasil pedindo o exame de DNA e pensão alimentícia de R$ 160 mil por mês, além de valores retroativos, em torno de R$ 20 milhões de reais.

No trecho da liminar publicada pelo veículo, Carbone solicita que o atacante “seja encontrado”, “para não se aproveitar da fama e dos domicílios e das residências, para prejudicar sua filha e impedir a prova e as obrigações como pai”.

Segundo o documento, “não se encontra Neymar no endereço que ele já foi intimado, não se localiza Neymar na França, notando que o mesmo só aparece quando quer – e isso afronta a Justiça brasileira e pune, indevidamente, uma menor húngara que busca seus direitos”.

Recentemente, a identidade da suposta mãe de um terceiro filho do rapaz, que já é genitor de Davi Lucca e Mavie, foi revelada. A moça se chama Amanda Kimberlly, mas é conhecida na web como Kim. Ela mora em São Paulo, é modelo e conta com quase 200 mil seguidores no Instagram. Fonte: Metrópoles