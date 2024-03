Nego do Borel empurra filho de Otávio Mesquita no palco do ‘Domingo Legal’; veja

Nego do Borel empurra Filho de Otávio Mesquita no palco do 'Domingo Legal' Foto: Reprodução/SBT

O cantor Nego do Borel e o influenciador e publicitário Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, discutiram durante o quadro Passa ou Repassa, do Domingo Legal, do SBT, no domingo, 3. O desentendimento acabou em um empurrão.

A briga começou quando o apresentador do programa, Celso Portiolli, relembrou a recente luta de boxe entre Nego do Borel e MC Gui. Na sequência, para provocar Nego do Borel, Luiz Otávio comentou sobre MC Gui ter vencido a luta.

O cantor se incomodou com o comentário e foi tirar satisfação com o publicitário. Os dois então ficaram se encarando por alguns segundos, até que Nego do Borel empurrou Luiz Otávio.

Nesse momento, Portiolli e os outros participantes do quadro separaram a dupla. ‘Covarde’, gritou Luiz Otávio. Já o apresentador disse aos risos para Nego do Borel: ‘Você veio aqui para brincar’.

Veja a confusão:

🔥 PEGOU FOGO: Nego do Borel e filho de Otávio Mesquita se estranharam no palco do #DomingoLegal e quase saem na porrada. pic.twitter.com/x9BvVFwsyL — Silvinho (@silvinhotv) March 3, 2024

Fonte: Terra.