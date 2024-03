Petecão só decide se apoia Alysson após conversa com o general

“Converso com todos que me procuram e foi assim com emissários do PP, que queriam que anunciasse uma data para declarar apoio ao Alysson Bestene. Disse durante a visita ao meu QG, que não faria isso antes de uma conversa com o Gladson. Quem me procurou foram os soldados do PP, mas para bater o martelo, só conversando com o general, o Gladson”. Falou ontem o senador Sérgio Petecão (PSD), foto, ao BLOG. Petecão disse que o único compromisso feito por ele, é o de apoiar a candidatura da vice-governadora Mailza Assis, se ela decidir disputar o governo em 2026. “Nunca dei a palavra que eu e os demais membros do PSD, iríamos apoiar o Alysson para a PMRB, disse apenas que tinha simpatia e nada mais”, destacou Sérgio Petecão (PSD). Afirmou ainda para o BLOG que não está correndo atrás do governador Gladson para uma conversa e espaços no governo, ressaltando que ele se quiser que o procure. “Quem quiser conversar comigo venha na Tenda Amarela (QG do PSD), eu não vou atrás de ninguém”, disse o senador ao BLOG.

NÃO ENTENDEU

Parece que o senador Sérgio Petecão (PSD) não entendeu o enredo do samba, que o Gladson o quer longe do seu governo. Tá tudo muito claro…

TODAS AS VARIÁVEIS

Numa eleição tem que se jogar com todas as variáveis. Se mais na frente a Ptolomeu complicar para o Gladson e ele resolver e ir até o fim do mandato, para perder o foro privilegiado; para o caso ir para a primeira instância, onde existem mais graus de recursos que no STJ? É uma variável.

TERRA DE MURO BAIXO

A notícia é extremamente verdadeira, por isso não passo com ressalva. Uma das figuras mais importantes do governo, o chefe do gabinete civil, Jonathan Dondoni, ligou por duas vezes ao prefeito Bocalom, pedindo que não deixasse o PP, porque poderia haver conversa mais adiante. Foi o que revelou o prefeito Tião Bocalom a um jornalista da TV-GAZETA e ao senador Márcio Bittar (UB)

COMPROMISSO FIRMADO

Bocalom contou ainda ao jornalista e ao senador Márcio Bittar (UB), que teria respondido ao apelo dizendo que, não poderia mais voltar atrás porque não saiu do PP, mas foi convidado a deixar o partido, e ainda porque já tinha assumido o compromisso com o presidente Bolsonaro para se filiar ao PL.

OUTRA VERSÃO

O chefe do gabinete, Jonathan Donadoni, dá outra versão. Diz que de fato ligou para o prefeito Bocalom, mas para dizer que, a sua saída do PP não fosse motivo para uma contenda com o governo, o que deixaria a porta aberta para uma aliança num segundo turno da eleição de prefeito, e também, para não quebrar as relações com o governo em muitas pautas de ações na cidade. Reforçou que não houve pedido para Bocalom ficar no PP, ressaltando que a candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB está posta e organizada e que não há clima para a sua saída da disputa.

ESPAÇO DOS ALIADOS

Donadoni adiantou ainda ao BLOG que na próxima semana serão abertas as tratativas com os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Alan Rick (UB), sobre os espaços que vão ocupar no governo. Não revelou que cargos no primeiro escalão seriam abertos para serem ocupados pelos indicados dos dois senadores.

FRENTE AMPLA

A oposição trabalha na formação de uma frente ampla para derrotar o prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo. O vereador Marcelo, ex-prefeito Tavares e outros oposicionistas, estiveram reunidos na última quinta-feira com o senador Sérgio Petecão (PSD), para encontrar um nome que una toda a oposição para ser o candidato a prefeito do grupo.

FECHADO COM ALYSSON

O senador Alan Rick (UB) me disse ontem que o União Brasil vai estar na aliança que apoiará a candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB. E que seu apoio ao Alysson está fechado.

NOME CERTO

Em entrevista ao BAR DO VAZ, o ex-prefeito Vagner Sales garantiu que a sua filha, ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), será candidata na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Agora é aguardar o anúncio oficial. Essa candidatura da Jéssica está igual orelha de freira, se existe ninguém vê.

TIRO NO PÉ

Se os advogados do governador Gladson Cameli forem mesmo arguir a suspeição da ministra relatora da Operação Ptolomeu, Nancy Andrighi, vão dar um tiro no pé. A confirmar se isso vai de fato acontecer.

CONVICÇÃO PLENA

O ex-deputado José Bestene (PP) diz ter convicção plena de que o candidato Alysson Bestene (PP) estará no segundo turno, na disputa da prefeitura de Rio Branco.

COMBINAR COM O ELEITOR

Só que o Zeca Bestene tem que combinar com o eleitor a ida do seu candidato Alysson Bestene (PP) ao segundo turno, que parece estar desinteressado em votar nele. Mais devagar que jabuti correndo.

MEMÓRIA ELEITORAL

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), é um candidato forte, por dois motivos: é simpático e tem memória eleitoral. Não vou me admirar nem um pouco se estiver no segundo turno da eleição. E sabe o caminho das pedras.

NÃO VAI LOTEAR

O BLOG tem a informação de que o prefeito Tião Bocalom não vai lotear a prefeitura para receber o apoio de nenhum partido. E que, se ganhar ou perder será com o time atual do secretariado municipal.

PELA VASTA CABELEIRA

Neste caso, o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) pode esquecer ter espaço na PMRB, para apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom. Tem que vir pela vasta cabeleira, que o Bocalom não tem.

CHACINA COVARDE

Soldados de Israel fuzilaram 120 famílias de palestinos famintos que lutavam para conseguir ter acesso a alimentos enviados como ajuda humanitária. Qual a diferença dos terroristas do Hamas, que mataram a sangue frio famílias israelenses; para os soldados de Israel, que fuzilaram uma centena de civis palestinos de forma bárbara? Nenhuma, nenhuma!

PARA FICAR EM DÚVIDA

Com todo o acontecimento, fico em dúvida se a candidatura de Alysson Bestene (PP) é mesmo para valer e será levada para as urnas. Vamos aguardar o desfecho dessa conversa.

FALTA POVO

Até aqui, o apoio de medalhões da política, a candidatura de Alysson Bestene (PP) tem de sobra, o que falta é cheiro de povo. Não há ainda nenhum indício de que tenha pegado vento para polarizar na cabeça na disputa da PMRB.

ALGO EM COMUM

O candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP) e a candidata ao governo em 2026, Mailza Assis (PP), têm algo em comum: são de moral inatacável, mas não possuem nenhum carisma político.

OPOSIÇÃO É DEMOCRACIA

Governo sem oposição só existe em ditaduras. Quem governa tem que ter opositores, para a gestão não correr frouxa. Por resistir a toda cooptação do prefeito Tião Bocalom, é que considero a vereador Elzinha Mendonça (PSB) como uma política que cumpre o papel de fiscalizar a PMRB. Não foi eleita para bater palmas. Por isso tem moral de pedir votos para a sua reeleição.

UMA VERGONHA

Com um belo estádio fechado há dois anos – o Arena da Floresta – a capital está recebendo os times de outros estados e disputando o campeonato profissional de futebol, no lamaçal do estádio Florestão. Um fato vergonhoso para o governo do Gladson Cameli.

FRASE MARCANTE

“A política é a arte de saber mentir para chegar ao poder”. Do anedotário popular mineiro.