Prefeitura de Rio Branco diz ter plano de resposta rápida em caso de enchente do Rio Acre

O coordenador em exercício da Defesa Civil Municipal da Prefeitura de Rio Branco, coronel Sandro Cassiano, falou, na manhã desta terça-feira (20), sobre as atenções voltadas para o nível do Rio Acre e seus afluentes em relação uma possível enchente do manancial este ano.

Segundo o oficial, o volume de água do Rio Acre, registrado de ontem para hoje (medição essa realizada, às 6h da manhã), baixou de 10 metros e 56 centímetros para 9 metros e 54 centímetros, o que segundo ele, até o momento, a possibilidade de uma enchente, semelhante a registrada no ano passado, em 2023, está praticamente descartada. No entanto, explicou o comandante, mesmo que o volume de água do Rio Acre ainda não tenha apresentado nenhum momento de preocupação, as atenções e o plano de contingência não podem jamais ser descartados e o monitoramento do manancial e seus afluentes, são constantes.

Monitoramento é feito diariamente às 6 da manhã (Foto: Evandro Derze/Assecom)

“Nosso monitoramento é feito diariamente, às 6h da manhã, o rio apresentou vazante em Assis Brasil, Brasileia, Capixaba. Ele está descendo, está baixando o nível. Nesse momento não é preocupante e a tendência nas próximas 72 horas é que continue baixando, a não ser que nós tenhamos uma chuva muito forte nas cabeceiras e só vai chegar em Rio Branco depois de 72 horas”, destacou Sandro.

Mesmo com todo otimismo, o coronel reforçou ainda, que em caso de uma provável enchente semelhante a que aconteceu no ano passado, toda estrutura da prefeitura, envolvendo todas as secretarias, está absolutamente preparada, no sentido de atender quem for afetado pela enchente.

“O nosso plano de contingência já está vigente. Todas as secretarias estão cientes do que pode acontecer. Isso é normal na nossa região, a época de inverno, as chuvas são intensas então a qualquer momento. Se tiver alguma ocorrência, as nossas secretarias já estão em condições. Nós estamos preparados e em condições de atender qualquer evento que venha acontecer na nossa cidade de Rio Branco”, finalizou Sandro.