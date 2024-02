Famílias se divertem com tranquilidade e segurança no Carnaval da Gameleira

“O Carnaval esse ano tem sido uma grata surpresa!”, declarou a advogada Samara Sarkis, sobre a participação dela, filhos e esposo, no Carnaval da Família, promovido pelo governo do Acre, de 9 a 13 de fevereiro, na Gameleira, em Rio Branco.

Samara trouxe toda a sua família, por se sentir segura para brincar o carnaval com seus filhos. “E esse ano a gente ouviu falar que estava muito organizado e nós viemos comprovar, meu filho de cinco anos está maravilhado”, declarou.

Outra coisa que chamou a atenção da foliã foi a presença de uma barreira de contenção protegendo as margens do Rio Acre. “Eu tenho 40 anos, foi à primeira vez que eu vejo a preocupação da organização em fazer aquela barreira”, disse Sarkis.O contador, Marcel Rither, trouxe toda a sua família, um grupo de oito pessoas para o Carnaval do governo, por sentir total tranquilidade no evento. “Eu trouxe esposa, filhos, sogra e tia para prestigiar o Carnaval e vi que está bem organizado, em um ambiente familiar, seguro para brincar e se divertir”, destacou.