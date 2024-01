Xapuri, Capixaba e Epitaciolândia lideram aumento de colisão de veículo com poste

Imagine você trabalhando ou em casa mesmo e é surpreendido com o barulho de batida e, logo em seguida, com a falta de energia. Pois saiba que essa situação é mais que comum. Geralmente, trata-se de colisão de veículo com poste de energia.

Esse tipo de ocorrência reduziu 4% em 2023, em comparação ao mesmo período de 2022, na área de concessão da Energisa Acre.

Apesar da redução, os municípios de Xapuri (150%), Capixaba (200%) e Epitaciolândia (200%) lideram o ranking de aumento nas ocorrências. Enquanto municípios como Jordão, Marechal Thaumaturgo e Manoel Urbano zeraram a estatística dessa natureza. A redução dos casos em Rio Branco chegou a 30%.

Os meses com maior percentual de ocorrência no Estado foram janeiro, abril, dezembro, com 125%, 67% e 45%, respectivamente.

Quando um acidente assim acontece, a substituição de um poste pode levar entre 4 e 8 horas, aproximadamente, a depender da localidade e acesso, tipo e quantidade de estruturas e equipamentos envolvidos.

“Por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço. Existem casos em que o dano à rede é tão grave que é necessário trocar mais de um poste. Mesmo com nossa tecnologia para minimizar a quantidade de clientes atingidos, a região mais próxima da ocorrência vai ficar comprometida durante esse intervalo de tempo”, explicou o gerente de construção e manutenção da Energisa Acre, Loureman Azevedo.

O que fazer em caso de acidente?

A Energisa possui em sua rede de distribuição com tecnologias de proteção, que desligam o fornecimento de energia, em caso de interferência nos cabos ou postes. Porém, a primeira atitude dos envolvidos em um acidente com poste deve ser garantir sua própria segurança. Motoristas, passageiros, pedestres e moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de haver cabos energizados no chão ou em cima de veículos.

No caso de um abalroamento com poste, a Energisa recomenda que, se possível, aguarde dentro do carro, não toque em partes metálicas e fios, aguarde a equipe da Energisa chegar ao local para realizar os procedimentos de desligamento e de segurança.

Caso você presencie ou esteja passando no momento do abalroamento, mantenha distância e entre em contato com a Energisa. “É comum que as pessoas que estão no local queiram ajudar os envolvidos, fotografar ou filmar o acidente, mas é pr eciso manter distância, até a chegada da equipe da Energisa para que não haja riscos de sofrer um choque elétrico”, explica a coordenadora de segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes.

Em caso de urgências envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser avisada imediatamente para que os reparos sejam feitos de forma segura, por meio canais de atendimento ao cliente:

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)