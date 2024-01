Roberto Duarte destina R$ 300 mil para o Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) reafirmou nesta semana seu compromisso com a causa animal em uma conversa produtiva com representantes da Zoopets.

Na reunião, foram discutidos os detalhes de uma emenda no valor de R$ 300 mil destinada ao Centro de Zoonoses de Cruzeiro do Sul.

O parlamentar expressou sua satisfação em poder contribuir significativamente para a melhoria das condições de vida dos animais do Vale do Juruá. A destinação dos recursos para o Centro de Zoonoses visa fortalecer as ações voltadas ao cuidado, prevenção e tratamento de animais em situação de vulnerabilidade.

“É uma causa que sempre esteve em nosso radar desde o mandato como deputado estadual. O bem-estar animal é uma pauta fundamental, e estamos comprometidos em buscar soluções efetivas para garantir condições dignas para os animais em nossa comunidade”, destacou Roberto Duarte.

Os 300 mil reais provenientes da emenda parlamentar serão direcionados para aprimorar as instalações e equipamentos do Centro de Zoonoses, fortalecendo sua capacidade de atendimento e ampliando suas ações em prol da causa animal.