Resultado Enem: que horas sai e como consultar as notas das provas

O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar, a partir desta terça-feira (16), o resultado individual dos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023.

Os estudantes de Rondônia vão poder consultar a nota a partir de 8h no horário local (9h em Brasília).

As provas do Enem 2023 foram aplicadas em 5 e 12 de novembro na versão regular do exame, e em 12 e 13 de dezembro na versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação. Em Rondônia, cerca de 25 mil candidatos fizeram a prova no ano passado.

Para consultar o resultado individual, veja abaixo o passo a passo:

1. Acesse o Site do INEP: Visite o site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pela aplicação do ENEM. O site pode ser acessado através do link https://enem.inep.gov.br/.

2. Faça login na página do participante: Clique na opção “Página do Participante” e faça login usando seu CPFe senha cadastrada durante a inscrição no Enem. Caso tenha esquecido a senha, é possível recuperá-la na própria página.

3. Resultado individual: Após fazer o login, procure pela opção que permite acessar o “Resultado Individual”. Esta seção contém informações detalhadas sobre a sua pontuação em cada uma das provas do ENEM.

4. Notas: Ao acessar o resultado individual, o candidato poderá visualizar as notas nas diferentes áreas de conhecimento, incluindo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. A nota da redação é apresentada em uma escala de 0 a 100

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, pois permite a seus participantes concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, e até a financiamento e bolsas privadas, com as notas obtidas nas provas.

O governo federal tem três programas nacionais para ingresso no ensino superior por meio das notas do Enem. Eles funcionam para admissão em universidades públicas, concessão de bolsas em instituições privadas ou financiamento de cursos em faculdades particulares, são eles: SISU, PROUNI e FIES.

Há instituições privadas de ensino superior que usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. As regras e datas variam de universidade para universidade.