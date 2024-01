Governo publica retificação no resultado final do concurso da Sesacre

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 15, o governo do Acre publicou, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), a retificação do concurso público para o provimento de vagas de cargos da Sesacre, Edital n.º 019/2023 Seplag/Sesacre, de 24 de fevereiro de 2023.

A retificação altera o resultado final referente ao cargo de enfermeiro em Rio Branco. O resultado dos candidatos de ampla concorrência e de pessoa com deficiência (PcD) seguem na seguinte ordem: cargo, localidade, classificação final, inscrição, nome do candidato e nota. Confira as modificações: DO17053227071959.pdf. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do edital.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao edital por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas com a Sesacre, por meio do telefone (68) 3215-2621, ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].