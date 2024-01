A pedido de André Vale, Energisa irá realizar melhorias na rede de energia no Ramal do Granada, em Acrelândia

Buscando levar melhorias ao município de Acrelândia, o deputado estadual André Vale (Podemos) esteve com o diretor da empresa Energiaa, Antonio Matos, para que pudessem levar melhorias à população na rede de energia no ramal do Granada, na região do interior do Acre.

O parlamentar contou que os pedidos deverão ser realizados na localidade. “Pedimos ao diretor técnico comercial da energisa, manutenção da rede elétrica do ramal do Granada e de pronto o diretor técnico comercial, António Matos, nos garantiu que vai enviar uma equipe para fazer manutenção”, disse.

O diretor da empresa, revelou que todos os problemas já eram discutidos na empresa e garantiu que no fim de janeiro as questões serão sanadas. “A gente recebeu os produtores, ouvimos e destacamos primeiro que a Energisa que já vem investindo bastante na região. Construímos uma linha nova, uma substação nova para melhorar o atendimento geral do município de Acrelândia. Estamos avançando para os ramais, já fizemos um levantamento e a partir do dia 25 de janeiro a gente entra lá com um plano adicional de manutenção além do corriqueiro que a gente já pratica. Então a partir desse dia as equipes vão estar atuando lá para a gente melhorar na qualidade e atender o pleito dessa importante classe produtora do nosso estado. Têm pessoas de diversos setores aqui, isso é importante que eles pontuaram o que pode ser importante para o crescimento da empresa”, explicou.

O deputado esteve acompanhado do colega de parlamento, deputado Pedro Longo, dos vereadores de Acrelândia, Sionayton Staut, Cleuson de Oliveira, o ex-prefeito Ederaldo Caetano e produtores da região.