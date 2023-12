O senador Márcio Bittar (União Brasil), relator da CPI das ONG ‘s que atuam na Amazônia, concluiu o relatório expondo o que a Comissão chama de “as entranhas das Organizações Não Governamentais”, e a relação direta com os interesses do capital internacional na região.

Segundo Bittar, as ONGs sob investigação recebem quantias significativas, chegando a bilhões de reais, entretanto, a situação da Amazônia ainda demonstra sinais de empobrecimento.

Estas organizações se posicionam contra a implantação de obras de infraestrutura na região. Bittar expressa seu questionamento acerca de como é possível combater a pobreza sem a construção de estradas, pontes, poços, hidrelétricas e sem o aproveitamento de recursos naturais.

Ele demonstra ceticismo quanto à eficácia das ONGs que, apesar de receberem grandes somas de dinheiro, não parecem contribuir para a melhoria da situação da Amazônia. Bittar ainda argumenta que a restrição à infraestrutura complica o combate à pobreza, uma vez que restringe o acesso a recursos necessários.

“O consumo é a única finalidade, é o único propósito de toda produção”. (Adam Smith)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) foi a Brasília fechar o combo de apoio a sua reeleição com o União Brasil, PL e Republicanos.

. Se conseguiu ou não, saberemos em breve!

. Bocalom resiste em ceder espaços na gestão, não deseja lotear a prefeitura; é muito nobre, mas não funciona.

. A velha história da política republicana:

. “Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”.

. O pré-candidato a prefeito Alysson Bestene (PROGRESSISTA) vai ganhando espaço nas redes sociais com suas propostas;

. Estrategicamente caminha do centro para a periferia!

. Marcus Alexandre continua gastando a sola do sapato nos bairros; se tiver chuva forte não se espantem de vê-lo com água no pescoço fazendo alguma mudança.

. O MDB precisa quebrar o estigma de que começa bem e termina mal depois de cada eleição.

. O PSDB continua mantendo o nome do professor Minoru Kimpara no jogo eleitoral para 2024 para negociar a vice de Alysson.

. O ex-deputado Jenilson Leite também!

. O governador Gladson Cameli estacionou a aeronave em São Paulo para resolver algumas questões familiares, mas deve chegar hoje à RB.

. A menos de um ano das eleições municipais, o jogo continua completamente embolado em Rio Branco.

. Em Brasiléia, se a oposição se unir terá dias felizes; do contrário vai levar uma surra nas urnas para largar o choco.

. Em Epitaciolândia vai dando o prefeito Sérgio Lopes; se a oposição também não se juntar, vai ser peia.

. Em Plácido de Castro, o jovem enfermeiro John Willer, neto de Pedro Braga, família tradicional da cidade, pretende ser candidato a prefeito.

. “Jovens, tendes vencido o maligno”. (João, o Evangelista)

Boa tarde!