Governo atendeu mais de 1.900 pessoas no projeto Juntos Pelo Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), divulgou nesta terça-feira, 5, o balanço dos atendimentos realizados na primeira edição do projeto Juntos Pelo Acre.

Realizado no último sábado, 2, no bairro Defesa Civil e Ocupação Marielle Franco, a iniciativa atendeu 1.910 pessoas com serviços de saúde, atendimento psicológico, emissão de documentos, cortes de cabelo, e ações de educação, cultura, esporte e lazer.

“Essa ação tem o objetivo de aproximar o poder público da necessidade das pessoas, ofertando a elas serviços básicos”, declarou o secretário adjunto da Segov, Luiz Calixto.

A ação foi realizada em parceria com diversas secretarias, órgãos públicos estaduais, empresas, associação de moradores do bairro, Defesa Civil, cozinha comunitária da Ocupação Marille Franco, igrejas locais e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

O evento foi realizado por diversas secretarias e parceiros. Foto: Neto Lucena/Secom

Para o secretário de Governo, Alysson Bestene, o evento foi um sucesso e a intenção da organização é de levar o projeto a outros bairros carentes do Acre. “Ficamos felizes com a participação da população no evento, tivemos um número de atendimentos expressivo e o nosso propósito agora é de levar mais edições do projeto Juntos Pelo Acre a outras comunidades”, afirmou Alysson.

A comandante do 3º Batalhão de Policiamento Ostensivo da região e uma das organizadoras do evento, tenente-coronel Ana Cássia, disse que a participação da Polícia Militar no evento contribui para a pacificação da comunidade.

“A dinâmica da violência exige que a Polícia Militar aperfeiçoe as estratégias de proteção à comunidade e, o projeto Juntos Pelo Acre fomenta a presença do Estado e o fortalecimento das ações de policia comunitária como estratégia de combate à violência”, destacou a comandante.

Parceiros

O evento foi coordenado pela Segov, em parceria com diversas instituições e órgãos estaduais, como:

– Secretaria de Estado de Justiça Segurança Pública do Acre (Sejusp);

– Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC)

– Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE);

– Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre);

– Organização em Centros de Atendimento (OCA);

– Polícia Civil do Acre (PCAC);

– Secretaria de Estado da Mulher (Semulher);

– Secretaria de Estado de Comunicação (Secom);

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre (SEASDH);

– Instituto de Educação e Pesquisa Tecnológica (Ieptec);

– Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC);

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Acre (Samu);

– Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM);

– Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre);

– Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict);

– Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet);

– Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST);

– Associação de Moradores do Bairro Defesa Civil;

– Faculdade Unama;

– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).