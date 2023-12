É hoje! Escola de Música do Acre apresenta Cantata de Natal nesta sexta em Rio Branco

O período natalino começará a emitir seus primeiros sons pela cidade. O ato inicial será nesta sexta-feira, 1º, às 19h30, nas escadarias e janelas do Palácio Rio Branco, no centro da capital.

Trata-se da Cantata de Natal, um concerto desenvolvido pelos estudantes e professores da Escola de Música do Acre (Emac). O repertório é composto por canções de domínio popular como Noite Feliz, Então é Natal, Bate o Sino e Estrela de Natal, entre outras.

Cerca de cem músicos compõem o grupo de cantores, instrumentistas de cordas friccionadas que formam a orquestra e uma banda-base com bateria, teclado, guitarra, violão e baixo. A regência será do Maestro Afonso Portela, coordenador-geral da Emac.

“Convido toda a população rio-branquense para prestigiar a nossa primeira apresentação natalina, conferir os talentos dos nossos estudantes e observar como o ensino musical oferecido pelo governo do Estado está transformando o cotidiano de cada um deles, despertando e aprimorando os seus talentos”, destaca.

Quem endossa o chamamento para a cantata é a jovem Lívia Dominguez, estudante da Escola Lourival Sombra, que no seu contraturno também é aluna da Emac, na turma de violino. “Esse é o meu primeiro ano de estudo na Escola da Música e terei a honra de me apresentar para uma grande plateia. Isso é gratificante e me incentiva a estudar cada vez mais”, disse.

Além do governo do Acre, a Cantata de Natal recebe o patrocínio do grupo Energisa, no oferecimento de oficinas de música com artistas acreanos, para aperfeiçoar os estudos e os ensaios de membros da comunidade que participaram dos concertos.

“Com essa parte pedagógica, de fomento do ensino musical, também disponibilizaremos uma estrutura de equipamentos de som para abrilhantar os talentos dos músicos”, informa o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Alexandre Xavier.