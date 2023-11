Governo realiza Projeto Social de Cidadania e Bem-Estar na Vila Betel

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), iniciou a manhã desta quarta-feira, 29, com a execução do Projeto Social de Cidadania e Bem-Estar, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Bairro Vila Betel.

A ação contou com atendimento médico, realização de testes rápidos, consultas com psicólogos, aferição de pressão arterial, entrega de fraldas, registro Civil – cadastro, design de sobrancelhas, procedimentos estéticos, palestra sobre aleitamento materno e cortes de cabelo feminino e masculino

O secretário de Governo, Alysson Bestene, parabenizou toda a equipe e os parceiros pelo projeto social realizado no bairro: “Continuamos com o objetivo de trazer dias melhores para a população do estado, esse é um exemplo que será intensificado cada vez mais”, explica.

“Trazer essa ação pra cá, foi algo maravilhoso porque a comunidade necessita desses atendimentos. Nós temos poucos postos de saúde próximos da Vila Betel”, explica a moradora da comunidade, Jurassi Duarte do Nascimento.

A titular da SEASDH, Maria Zilmar da Rocha, cita que as ações desenvolvidas fazem parte do programa Juntos Pelo Acre, idealizado pelo governo do Estado, e que conta com o apoio da vice-governadora, Mailza Assis.

“Com a junção de todos os segmentos do governo, através do programa Juntos Pelo Acre, é possível chegar aos bairros, às famílias carentes, e àquelas famílias que têm dificuldades de acesso ao serviço de saúde”, cita Maria Zilmar.

A atividade também teve como parceiros, as secretarias de Saúde (Sesacre), da Mulher (Semulher), de Educação Cultura e Esportes (SEE), da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), da Universidade da Amazônia (Unama), a Universidade Paulista (Unip) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“Ajudar o governo do Estado a atingir pessoas no atendimento à saúde é satisfatório, a Santa Casa da Amazônia sempre presente nas ações”, explica o representante da instituição, Anderson Sandro, ao falar sobre a satisfação em ajudar a comunidade em parceria com o governo do Estado.