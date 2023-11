Educação lança 3ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), lança nesta segunda-feira, 20, a terceira edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA).

Na terça, 21, será realizada a divulgação do edital nas escolas selecionadas e também a inscrição e entrega de documentação dos candidatos às subcomissões eleitorais, que estão subordinadas à comissão executiva eleitoral, coordenada pela SEE.

Entre os dias 21 e 27, será realizada a campanha nas escolas e no dia 28 será a eleição. Já o dia 29 facultará a interposição de recursos relativos ao resultado da eleição, e no dia 30 será a divulgação do resultado final.

Entre os dias 4 e 7 de dezembro será o período das formações (presenciais em Rio Branco) na Aleac, no dia 8 haverá a diplomação dos parlamentares eleitos. Em fevereiro, março e abril do ano que vem haverá o período das formações, sendo o programa concluído em maio.

Ao todo, serão escolhidos 24 alunos que estão no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, que irão representar, no parlamento acreano, cada escola. Entre os objetivos do programa está a promoção dos participantes na vivência do processo democrático e a contribuição na formação e desenvolvimento da consciência política.

Entre as escolas de Rio Branco que farão a escolha de representantes para o Programa Jovem Parlamentar estão a Heloísa Mourão Marques, Humberto Soares da Costa, José Ribamar Batista, Santiago Dantas, Armando Nogueira, IELF, José Rodrigues Leite, Glória Perez, Cerb e Colégio Acreano.

Do interior, participam a São João Batista (Bujari), José Plácido de Castro (Porto Acre), Belo Porvir (Epitaciolândia), Iris Célia Zannini (Assis Brasil), Djalma Cunha Bastista (Tarauacá), Dom Júlio Mattioli (Sena Madureira) e D. Pedro II (Cruzeiro do Sul).