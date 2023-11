Queda nas exportações de madeira faz comércio exterior do Acre perder quase 10 milhões de dólares em 2023

Conforme os dados da Comex Stat do Ministério do Indústria, Comércio Exterior de Serviços, o ano de 2023, foi marcado por uma grande contração nas exportações acreanas de madeira que saíram de 16,3 bilhões de dólares, de janeiro a outubro de 2022, para 4,7 bilhões para o mesmo período de 2023, uma queda de mais de 71%. Questões ambientais dificultaram as exportações desse produto florestal acreano. Vamos analisar os dados das exportações acreanas no período de janeiro a outubro de 2023.

A carne suína assumiu as exportações acreanas em outubro de 2023

Em outubro de 2023 a exportações acreanas atingiam 1,81 milhão de dólares, sendo os principais produtos exportados os seguintes: 658 mil dólares de suínos (36,3%), 400 mil dólares de madeira (22,1%), 348 mil dólares de castanha (19,2%) e 196 mil dólares de bovinos. Em outubro de 2022, as exportações atingiram 2,91 milhões de dólares, portanto, para o mesmo mês de 2023, a queda foi de 37,8%.

A soja lidera as exportações acreanas em 2023

Quando os dados são para o ano inteiro (janeiro a outubro de 2023), a soja assume o primeiro posto com um total de mais de 18,6 milhões de dólares, sendo 45,5% do total exportado. Em seguida vieram a castanha com mais de 5,3 milhões (12,8%), a madeira com mais de 4,7 milhões e pelos suínos com mais de 4,0 milhões, conforme pode ser observado no gráfico a seguir. A queda das exportações em 2023, referente ao mesmo período de 2022 foi de 21%, saindo de US$ 52,1 milhões para US$ 41,1 milhões.

Os melhores meses de 2023 foram: junho, julho e agosto, no auge das exportações de soja

No gráfico abaixo, apresenta-se o percentual das variações mensais entre os anos de 2022 e 2023. Nota-se que somente nos meses de abril, junho, julho e agosto de 2023 foram superiores aos de 2022. No restante, percebe-se que ficaram muito abaixo daqueles verificados no ano anterior.

Observa-se que as exportações dos meses de junho, julho e agosto, foram fortemente impactadas pelas exportações de soja, que acontece nesses meses do ano. Comparando os períodos de janeiro a outubro de 2022 com 2023, as exportações de soja aumentaram quase 17% saindo de US$ 16,0 bilhões para US$ 18,7 bilhões.

Por outro lado, a abertura das exportações de carne suína para o Peru, estimularam grandemente o setor dominado pela empresa Dom Porquito. Para o período (jan a out) de 2022/2023, as exportações aumentaram 193%, saindo de U$ 1,4 para US$ 4,1 milhões.

A Catanha também viu reduzida suas exportações em 44,8%, saindo de US$ 9,6 para US$ 5,3 milhões no mesmo período. Queda também nas exportações de carne bovina em 27%, saindo de US$ 4,8 para US$ 3,5 milhões de dólares.

A recuperação das exportações de madeira é esperada e é salutar para a economia acreana. O seu potencial e a sua importância na extração florestal e na produção industrial geram muitos empregos e dividendos econômicos em toda a cadeia produtiva, envolvendo também, várias atividades comerciais e de serviços. Espera-se que um entendimento entre os órgãos ambientais e os agentes envolvidos na produção madeireira possa restabelecer os níveis normais das exportações.

Orlando Sabino escreve às quintas-feiras no ac24horas