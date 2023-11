Custo da cesta básica cai em Rio Branco, diz pesquisa Fecomércio

O custo da cesta básica de alimentos na capital acreana, entre agosto e novembro deste ano, apresentou redução de 8,54%, segundo pesquisa realizada, no último dia 1º de novembro, pela Fecomércio-AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas de Empresariais do Acre (Ifepac). Na ocasião, o preço médio era de R$ 576,14, com a avaliação de ao menos 15 produtos alimentícios vendidos em três supermercados locais.

Os itens avaliados representam provisão alimentar para uma família, com renda média mensal de até R$ 2 mil, composta por três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças. O aspecto da redução no preço, segundo avaliação da Fecomércio-AC, representa ganhos financeiros à população mais carente, além da possibilidade de permitir uma melhor qualidade alimentar em família.

Ainda segundo o estudo, o preço da carne bovina – embora ainda se mantendo como item de maior peso no custo da cesta de alimentação, experimentou redução de 15,26% entre agosto e novembro (passando de R$217,95 para R$184,70, quando verificadas as necessidades de uma família de até quatro pessoas).

O estudo reforça ainda que, ao consumidor mais exigente, o custo médio da cesta básica, ainda em novembro, pode ser reduzido em mais 10% caso haja pesquisa.

