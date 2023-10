Um assunto que está fora de discussão, é a honestidade do prefeito Tião Bocalom (foto). É honesto. Mas, isso é uma obrigação de todo gestor. Que o Bocalom é bem intencionado, isso também não se discute. O que está em discussão é o seu modo arcaico da Idade da Pedra de gestão e, ele ser um centralizador na administração da prefeitura de Rio Branco. Governar trombando contra a classe política, contra tudo e contra todos, pode ter funcionado quando governou Acrelândia há 30 anos, que deveria ter no máximo meia dúzia de ruas. Na prefeitura de uma cidade como Rio Branco, o buraco é mais embaixo. A imagem que existe hoje na opinião pública do prefeito Bocalom é a de ser uma figura grosseira, e que acha que pode comandar a prefeitura sem prestar contas a ninguém. É tem sim, satisfação a dar dos seus atos para os vereadores, para a imprensa, e para a opinião pública. Não pode chamar de “palhaçada” reivindicações de moradores da área rural, que querem a melhoria dos ramais. Nem dar o mesmo tratamento aos que pedem melhorias nos bairros. O mais grave é que, os que estão mais próximos do seu gabinete, pegaram o mesmo cacoete da arrogância. E não escuto isso só de vereadores, mas de muitos que procuram o seu gabinete. O recente episódio de querer aprovar a toque de caixa um projeto com juros nas nuvens, estendendo a dívida do município até 21 anos, com parecer contrário da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Rio Branco, foi um disparate. Os vereadores que votassem a favor com esse parecer contrário, poderiam entrar em crime de responsabilidade. Para fechar: ou o prefeito Tião Bocalom entende que governar é ouvir sempre, é dialogar, e obrigar a maioria dos seus assessores a serem cordiais, ou a sua imagem de uma figura truculenta vai continuar na opinião pública. Ainda tem tempo para isso. Não basta ser bem intencionado, o inferno político está cheio de gestores bem intencionados.

NÃO PRONUNCIE

Quem não quiser ouvir impropérios dos vereadores de Rio Branco, não pronuncie o nome do chefe de gabinete da PMRB, o Valtim. Virou persona non grata entre os políticos.

PELO MENOS É EDUCADO

Um dos poucos assessores com quem se pode discutir com civilidade na PMRB, é com o assessor de Comunicação, Ailton Oliveira, mas ele não é ouvido para nada dentro da prefeitura.

DEIXOU DE SER PUXADINHO

A mesa diretora da ALEAC foi correta na sua posição dura contra o secretário de Saúde Pedro Pascoal, na defesa do agredido, verbalmente, deputado Afonso Fernandes (PL). Os secretários do Gladson têm de entender que sem base na ALEAC, ninguém governa o Acre. Estão nos cargos porque os políticos foram para a rua pedir votos para eleger o Gladson. Os deputados foram todos votados pelo povo. Os secretários, não foram. E, cargo de confiança, você dorme nele e acorda sem ele. E todo secretário tem a obrigação de atender bem os que os procuram, sejam jornalistas ou políticos. Nesse episódio, a ALEAC deixou de ser um puxadinho do Palácio Rio Branco. Araruta tem seu dia de mingau.

MORA QUEM QUER

Uma Reserva Florestal como a “Chico Mendes” tem as suas regras ambientais. Os seus moradores têm que se submeter a todas elas. No momento em que se abrir a porteira, como querem os integrantes da CPI das ONGS, para transformar a área em pasto para boi, deixa de ser uma Reserva. Elementar, caro Watson!

AGRADAR AO BOLSONARO

Cada um pensa a política como bem entender, posso não concordar, mas respeito. O senador Márcio Bittar (UB), extremista de direita, me disse certa feita ser mais de direita que o ex-presidente Bolsonaro, a quem idolatra. Não foi surpresa para o BLOG o Bittar ter votado contra as cotas raciais, seu voto foi para agradar o Bolsonaro. Alguém precisa contar ao Bittar, que o seu ídolo está inelegível por longos 8 anos.

“NÃO PRECISO DE CARGOS”

Foi a frase dita ontem pelo senador Sérgio Petecão (PSD) ao BLOG, sobre estar exigindo cargos para apoiar a candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito da capital. “Não fiz e nem estou atrás de firmar nenhum compromisso com o Alysson”, disse Petecão, acrescentando, que nenhum candidato pode hoje abrir a boca para dizer ter o seu apoio para a eleição da PMRB no próximo ano.

ILHA POLÍTICA

A candidatura do secretário Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco pode ser descrita como uma ilha cercada de assessores e sem cheiro de povo. Tem que ir para as ruas.

IGUALADOS NA BARBARIDADE

O grupo terrorista Hamas matou de forma bárbara mais de 1.400 civis israelenses, mulheres, idosos, crianças e etc. E na sua resposta, Israel já superou pelo número de mortos com seus ataques, também cruéis, mais de 3 mil pessoas em Gaza, a maioria mulheres, idosos e crianças. E impondo um bloqueio, que transformou Gaza num campo de concentração. Ambos estão igualados na barbaridade. Nesse ponto, Israel e Hamas não se diferenciam na crueldade contra famílias inocentes.

MAS COMPLETA

O PT pode hoje não ter um quadro para disputar a PMRB com chance de vitória, mas tem votos que podem ajudar um candidato na eleição do próximo ano. Em disputa majoritária não se cisca votos para fora.

CASTELO DE CARTAS

O episódio da não aprovação do projeto com pedido para a contratação de empréstimos bancários, pelos vereadores, mostrou que a base de apoio do prefeito Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco, era tão firme como um castelo de cartas ao vento.

MENINOS, EU VI!

Olhei várias vezes e depois fui me certificar, para saber se o vídeo era real. Para minha surpresa, era, e aparece o polêmico militante Ruy Birico elogiando o Lula. Como dizia o saudoso ex-prefeito de Plácido de Castro, Luiz Pereira: “A política é dinâmica”.

ATÉ FARINHA

O governador Gladson Cameli já virou Lula há bastante tempo, não deixa de levar farinha de Cruzeiro do Sul para o presidente, quando vai a um encontro político em Brasília. Só os raivosos continuam praguejando pela derrota do Bolsonaro.

A QUEDA DAS MÁSCARAS

Assisti ontem vídeos de três dos mais importantes Pastores evangélicos “profetizando” a vitória de Bolsonaro. Se fossem viver de profecias iam morrer de fome. Em tempo: foi fechada alguma igreja evangélica com a Vitória do Lula? Alguém sabe me responder?

OUTRA LAMBADA

Se a oposição não se unir para disputar a prefeitura de Brasiléia, vão levar uma nova lambada da prefeita Fernanda Hassem, craque em ganhar eleição.

OLHO NAS PESQUISAS

Pesquisa é momento. Mas quando um candidato a prefeito dispara nas pesquisas da pré-campanha e continua até o meio da campanha propriamente dita, dificilmente, deixa de vencer a eleição. Vamos aguardar as pesquisas do próximo ano.

PODERIA FAZER A GRAÇA

Foi formada a Frente Parlamentar de Esportes, na ALEAC. Deveriam começar cada um destinando parte de suas emendas para os times do futebol profissional. Para não ficar no blá-blá-blá..

A CARNE É DE GRAÇA?

Vez por outra vejo pecuaristas alardeando que sem o agronegócio não haveria comida na mesa da população. Cômico, muito cômico, por acaso a carne que a população consome é de graça? É muito bem paga. E se não tivessem auferindo lucros não estariam criando gado.

PAUTAS AMBIENTAIS

A deputada federal Socorro Neri (PP) tem pautado o seu mandato na defesa das causas ambientais. A sua atuação é diferenciada na bancada federal do Acre, por tratar de temas que dizem respeito ao bem coletivo, fugindo do trivial feijão com arroz e das pautas radicais.

FRASE MARCANTE

“O que o rebanho mais odeia é aquele que pensa diferente. Não é tanto a opinião em si, mas a audácia de querer pensar diferente por si mesmo. Algo que eles não sabem fazer”. Arthur Schopenhauer.