VIOLÊNCIA EM QUEDA? PC diz que latrocínio caiu 37% em setembro no Acre

O Serviço de Inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC) divulgou um levantamento de dados sobre casos de latrocínio (roubo seguido de morte) e tentativa de homicídio, ocorridos nos primeiros nove meses deste ano. Os resultados da pesquisa revelam uma mudança significativa no cenário da segurança pública do Acre.

Segundo o relatório, de janeiro a setembro de 2023, foram registrados apenas três casos de latrocínio, ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e maio. Isso representa uma queda notável em comparação com anos anteriores. A coleta de dados foi realizada através do preenchimento de planilhas pelas unidades policiais do estado, informações fornecidas pelo Instituto Médico Legal (IML) e pesquisas junto à plataforma SINESP-PPE.

“A redução nos casos de latrocínio é um indicativo positivo para a segurança dos cidadãos do Acre, mostrando um esforço contínuo das autoridades para combater esse tipo de crime violento. O resultado demonstra que a implementação de políticas de segurança e o trabalho conjunto das unidades policiais estão produzindo resultados tangíveis”, revela o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel.

Além disso, os dados apontam para uma queda significativa nos casos de tentativa de homicídio. Em setembro de 2023, houve uma redução de 37,5% em relação ao mês de agosto. Essa tendência positiva se estende aos últimos cinco anos, com uma redução de 50% nos casos de tentativa de homicídio em setembro.

Henrique Maciel comenta que essa redução expressiva reflete a eficácia das medidas adotadas para conter a violência no estado e proporciona um ambiente mais seguro para a população do Acre. “As ações de prevenção e combate ao crime estão sendo efetivas, e a comunidade pode se sentir mais protegida”, informou o delegado-geral.

A PCAC enfatiza a importância da cooperação da comunidade e da continuidade das estratégias de segurança para manter essa tendência positiva. A segurança pública é um esforço conjunto, e a Polícia Civil está comprometida em trabalhar em prol da tranquilidade de todos os cidadãos do estado.

Os números recentes são um testemunho do progresso contínuo na redução da criminalidade e, ao mesmo tempo, ressaltam a importância de manter esses esforços em curso para garantir um ambiente seguro e pacífico no Acre.