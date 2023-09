“Não estou preocupado”. A frase dita ontem pelo prefeito Tião Bocalom, ao BLOG se refere ao encontro do diretório do PP, marcado para amanhã (22), em que a presidente e deputada federal Socorro Neri colocará em votação sobre quem será o pré-candidato oficial a prefeito pelo partido.

A tendência é que a esmagadora maioria vote no Alysson Bestene. Para Bocalom, o resultado não mexerá com a sua candidatura. “O Alysson tem todo o direito de querer ser candidato a prefeito, mas é como venho dizendo, a escolha do nome que disputará a prefeitura pelo PP só acontecerá no próximo ano, nos 45 minutos do segundo tempo”, disse Bocalom.

E, ainda, externou o seu otimismo: “Eu serei o candidato a prefeito do PP”. Bocalom não fala sobre o assunto, mas ao empurrar o debate para o próximo ano, ele espera ter como trunfos obras em andamento e estar na frente do Alysson nas pesquisas de opinião pública.

MINORU É CANDIDATO

“O Minoru Kinpara não tem nenhum acordo com o PP, para retirar a sua candidatura a prefeito de Rio Branco. Não discutimos e nem vamos discutir ele ser vice do Alysson Bestene. Outra coisa, o PP tem que resolver os seus problemas internos, com duas candidaturas para a PMRB. O Minoru é candidato a prefeito, que fique claro”. A afirmação acima foi feita hoje (22) ao BLOG pelo presidente do PSDB, deputado Luiz Gonzaga.

CAVALO DE TRÓIA

No momento em que dirigentes do PP posam com o candidato do PSDB a prefeito, Minoru Kinpara, comemorando uma suposta aliança, estão colocando um cavalo de Tróia dentro do PP. Isso é matéria do Jardim de Infância da política: – não se divide espaço e nem se projeta o adversário.

NÃO É BURRO

Ao colocar o seu nome no PP como uma opção para disputar a prefeitura de Rio Branco por uma aliança PSDB-PP, Minoru (PSDB), age de forma inteligente, porque sabe não ter como viabilizar uma candidatura majoritária pelo PSDB, que virou um partido nanico no estado. O PSDB vive hoje do passado.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

O vereador e Pastor Arnaldo Barros, ao criticar uma homenagem a um ícone do catolicismo, entrou pelo condenável caminho da intolerância religiosa. Cada um tem a liberdade de escolher a fé que pretende seguir. Seja católica, evangélica, espírita, umbanda e etc, etc.

MUITO COERENTE

A secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, foi coerente ao declarar que apoia o prefeito Tião Bocalom e não o sobrinho Alysson Bestene na disputa da PMB. Afinal, se encontra em um cargo de confiança.

DESCER DO MURO

Quem também deveria descer do muro era o vereador Samir Bestene (PP), de quem não se consegue uma declaração se apoiará o primo Alysson Bestene ou o prefeito Bocalom, em cuja gestão tem vários afilhados em cargos de confiança. Tem que decidir.

SEM PROJEÇÃO

O grande problema político da vice-governadora Mailza Assis é que fica fechada no nicho evangélico – não amplia além dos muros da aleluia – e sua comunicação fica apenas no redemoinho das publicações oficiais e nas suas postagens. Tem que procurar moldar um caminho próprio se pretende ser candidata ao governo. A chapa em que estava como vice só venceu a eleição graças ao governador Gladson Cameli. A Mailza nunca foi votada individualmente para nenhum cargo eletivo. Se for candidata em 2026 será a primeira vez. E tem que se preparar com antecipação com alianças políticas.

NÃO É O QUE DIZEM

A saída do Marcus Alexandre do PT não foi com a benção do ex-governador Jorge Viana. Foi uma decisão pessoal e pensada do Marcus, que o JV não engoliu. Um dos motivos pelo qual, emburrado, não abre a boca para dar um pio sobre a sucessão municipal. Foi o que ouvi ontem de um importante político da esquerda.

NÃO DESCERAM DO PALANQUE

O mundo está caindo na cabeça do Bolsonaro, que está inelegível; foi delatado pelo Coronel Mauro Cid, seu ajudante de ordens, que tentou sim dar um golpe para a volta da ditadura, e os bolsonaristas continuam choramingando como se não tivessem perdido a eleição. Acabou! Perderam!

PALAVRAS AO VENTO

Ouço quase todos os dias inúmeras reclamações de que as determinações do Gladson para solução de questões prioritárias acertadas por ele, não são cumpridas pelos secretários. Só que, estes dependem de recursos da Fazenda, que não chegam para resolver. E vira um jogo de empurra, na base do toma que o filho é teu. Isso vem detonando a imagem de bom pagador do governo, que virou lenda.

ATÉ DONA MARIA SABE

Que o PP vai aclamar hoje o secretário Alysson Bestene como o pré-candidato oficial do partido, isso é certo. Até a dona Maria da Sobral, sabe. O que a dona Maria da Sobral não sabe é se os que estão na sua campanha terá a competência de tornar competitiva a sua candidatura a prefeito de Rio Branco.

QUEBRA A HIPÓTESE

A entrada do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) na corrida para a prefeitura da capital, não foi boa para a candidatura do Marcus Alexandre, cujo sonho era ter o Jenilson de vice na sua chapa. É que ambos disputam votos no mesmo nicho. A candidatura do Jenilson, quebra a hipótese da eleição para prefeito ser decidida no primeiro turno.

QUADRO DANTESCO

Continua o quadro dantesco do acampamento na frente da ALEAC, um dedo apontado para a inoperância do poder público em resolver uma simples situação social. Até quando?

MELHOR QUE FARIA

O melhor que a deputada Michelle Melo (PDT) pode fazer no momento, é se recolher para sair do ciclo das pautas negativas que está tendo que enfrentar. Na política, quando as ondas estão altas, se submerge para boiar depois da tempestade.

FRASE MARCANTE

“Todos os dias penteamos e arrumamos os cabelos. Por que não o coração?” Ditado chinês.