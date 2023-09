No período de 18 a 24 de setembro, o Programa Pré-Enem Legal, uma iniciativa do Governo do Estado do Acre, executada de Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, realiza seu 4º Simulado Online gratuito pela plataforma Farias Brito (fariasbrito.stn-neds.com).

O objetivo é proporcionar aos alunos matriculados no programa uma experiência similar à prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), permitindo que eles se familiarizem com o formato, o estilo das questões e o tempo de resolução, criando assim uma atmosfera realística e contribuindo para um melhor desempenho no exame oficial.

Aluna da rede pública estadual com material didático fornecido pelo programa. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Informações detalhadas com orientações sobre o acesso ao simulado e demais instruções essenciais podem ser obtidas no Manual de Instruções para Acesso e Realização do Simulado (clique aqui).

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, destaca que além de ser uma oportunidade para testar os conhecimentos, o simulado online é uma excelente ferramenta de autoavaliação, que permite aos estudantes identificar pontos fortes e fracos em seus estudos, direcionando seus esforços para áreas que necessitam de mais atenção.

“Essa iniciativa reflete o compromisso do Governo do Estado do Acre em oferecer suporte e apoio aos alunos que buscam alcançar seus objetivos educacionais, incentivando o acesso ao ensino superior e contribuindo para o desenvolvimento da juventude acreana”, afirma o gestor.