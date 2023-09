Vereadora Elzinha rasga o verbo e diz que vai investigar tudo

Em pronunciamento na Câmara Municipal, nesta terça-feira, 12, a vereadora Elzinha Mendonça se posicionou diante de críticas vindas de seus colegas vereadores, especialmente as palavras do vereador João Marcos.

“Tenho sido chamada de mau-caráter e desonesta. Mas quero deixar claro que, ao trazer qualquer situação para esta Casa ou outro lugar, sempre investigo todas as partes”, declarou Elzinha, reforçando seu comprometimento com a verdade e a população de Rio Branco.

Sobre o polêmico fechamento de escolas no município, Elzinha não hesitou em desafiar seus colegas a conhecer a realidade de perto: “Desafio todos a ir até a Transacreana e Limoeiro, conversar com os moradores. Eu fui, eu escutei o que a população tem a dizer”. Ela também destacou que suas ações sempre visam o bem-estar da população, buscando uma cidade melhor.

Respondendo ao vereador João Marcos, Elzinha foi firme: “Lamento a forma como ele se expressa, usando palavras de ódio. Será que se eu fosse um homem, ele teria essa mesma postura?”. A vereadora também sugeriu que o colega reflita sobre sua postura e pense em buscar auxílio para lidar com suas emoções.

Em suas palavras finais, Elzinha reafirmou sua dedicação à política da verdade e do bem. “Não me meto na vida de ninguém e só peço respeito no trato. Vou continuar fazendo meu trabalho e atendendo os chamados da população”, finalizou. (Por Tallisom Queiroz / assessoria ver. Elzinha Mendonça)