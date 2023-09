O bonito e moderno sistema de iluminação pública da cidade de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco tem mudado o cenário da capital acreana. São ruas revitalizadas, espaços reinaugurados, investimentos na saúde e educação. Além dessas inovações, um sonho do prefeito da capital se tornou realidade: tornar Rio Branco a única capital do país 100% iluminada em LED.

O Projeto Cidade Iluminada começou no ano passado quando o primeiro bairro contemplado foi o Aroeira, na regional do Calafate. Em tempo recorde, a prefeitura chegou nos 230 bairros, transformandos os espaços públicos da capital. O objetivo não era apenas trocar as lâmpadas antigas, mas também implantar postes de energia em locais que antes não tínham.

A prefeitura não limitou a inovação apenas aos locais urbanos, mas também priorizou que a iluminação chegasse nos 70 ramais da capital, e em todas as vilas. Além disso, a implantação dos postes reflete diretamente na segurança pública. Ruas mais iluminadas trazem maior sensação de segurança à população.

Segundo o secretário municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Joabe Lira, a prefeitura, por meio da iluminação pública chegou onde nenhuma outra chegou e, assim, tem se destacado para tornar a capital acreana referência nacional. O secretário enfatizou também o motivo pelo qual o prefeito Tião Bocalom escolheu a iluminação em LED.

“Foi escolhido porque o prefeito Tião Bocalom sempre tem falado em modernizar, avançar e trazer para Rio Branco o que se tem mais moderno. Então ele trouxe a iluminação de LED porque é o que existe de mais moderno em iluminação para contemplar todos os bairros de Rio Branco.”

A eficiência no trabalho tem andado lado a lado com a tecnologia. Por isso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), tem usado ela ao seu favor. Os sistemas utilizados pelos servidores da gestão maximizam a produtividade do trabalho, tendo em vista que é por meio deles que é possível acompanhar diariamente os locais que possuem maior índice de reclamação. A partir disso, a equipe entende que deve agir de forma mais efetiva no bairro assinalado para resolver o problema o quanto antes.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública, Neimar Dantas, o investimento feito pela gestão na área de iluminação tem gerado uma mudança na capital que há anos não era vista, que vão desde o atendimento ao cliente até a implantação dos postes nos bairros.

“Temos avanços significativos no atendimento. A redução de números apagados, o número de reclamação diminuiu em 90%, conseguimos atingir em 100% de iluminação em LED na cidade de Rio Branco. É um marco, tanto em eficiência, quanto em conforto e temos trabalhado constantemente para garantir uma iluminação que possa atender um padrão de qualidade de vida melhor para a população”, frisou.