Brasileiras são prata na Copa do Mundo de ginástica de trampolim

O Brasil chegou ao pódio na etapa de Palm Beach (EUA) da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. As atletas Alice Gomes e Camilla Lopes conquistaram, no último sábado (5), a pontuação de 48.360 pontos no sincronizado feminino e ficaram com a medalha de prata.

O ouro ficou com as norte-americanas Nicole Ahsinger e Sarah Webster, que somaram 48.550 pontos, e o bronze foi para o time da Austrália, formado por Jéssica Pickering e Abbie Watts, com 47.510 pontos.

Já no individual Camilla Gomes, que já conquistou três medalhas em etapas da Copa do Mundo neste ano, foi novamente à final, e ficou com a sétima colocação.