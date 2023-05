Bittar diz a vereadores que já mandou R$720 milhões ao Acre

A Câmara Municipal de Rio Branco recebeu na quinta-feira passada,25/5, durante Tribuna Popular, o senador Márcio Bittar. Na oportunidade, o parlamentar destacou as principais ações do mandato para o Acre.

Bittar iniciou a prestação de contas ressaltando a importância da figura de um senador para o Estado. “Nossa eleição ao Senado acabou comprovando algo que sempre dizia: é ali naquele parlamento que o Acre acaba tendo o poder de se igualar a qualquer outro lugar”, falou o senador ao pontuar os benefícios trazidos ao ter sido relator do orçamento secreto, do governo federal.

“Como relator do orçamento consegui R$ 720 milhões para o Acre e já está tudo emprenhado. Agora pouco saiu R$ 30 milhões, sendo R$ 3,5 milhões a Porto Acre para iniciar o asfalto de 10 Km e a ponte do riozinho. Além disso, R$ 2 milhões para ramal em Plácido de Castro, mas que também atende ao município de Acrelândia, pois fica no meio do caminho”, disse Bittar.

E acrescentou: “e teve também o valor de uma parcela para Cruzeiro do Sul, mas infelizmente a obra está parada por decisão da ministra do STJ, porém, o dinheiro está na conta. Agora saiu quase R$ 7 milhões para a antiga Sedur, do Governo do Acre, para estudos e projetos a fim de ajudar o Estado nessa área”, falou.

O senador falou ainda sobre o crescimento da violência no Estado. Ele pontou que a politica acreana falhou por não controlar a expansão das facções em território acreano.

“Vivemos no Acre algumas tragédias, a violência voltou a explodir em um estado onde a política fracassou, como um estado rico como um nosso ter uma população pobre, jovens com a testosterona a mil sem ter ocupação. Muitos àqueles que estão em facções estão trabalhando, ela faz parte da economia do Acre, tenho um amigo comerciante que disse que se parar de uma hora para outra o narcotráfico na região, a economia vai sentir, então, isso é um flagelo”, declarou.

Bittar criticou ainda os recursos devolvidos ao governo federal pelo Estado. “De 2008 a 2020 o Acre já devolveu na Saúde mais de R$ 91 milhões. Inadmissível diante dos muito problemas que temos nessa área”, frisou.

Por fim, o senador citou a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Acre no dia 19 de maio. Na oportunidade, o ministro destacou que estaria liberando ao Estado R$ 91 milhões, porém, de acordo com Bittar o valor citado pelo gestor refere-se a gestão do ex-presidente Bolsonaro e não do Lula, conforme relatado na agenda.

“Quando o ministro da Justiça esteve no Acre, ele deu a entender que estaria destinando ao Estado R$ 91 milhões. Ocorre que, após pesquisa, descobri que de fato o valor existe e está na conta do governo, mas o recurso é proveniente do governo Bolsonaro, mais especificamente do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública dos anos de 2020, 2021 e 2022. Foi um total de R$ 125 milhões, sendo que já haviam utilizado R$ 31 milhões e a diferença ainda se encontra nas contas do governo”, frisou Bittar. Disse mais: “ele veio e não deixou nada para nosso Estado”, finalizou.