Fábio volta a cobrar ação em ramais da capital: “programação”

O vereador Fabio Araújo (PDT) fez uso da Tribuna na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quarta-feira, 25, agradecendo trabalho feito em rodoviária na Capital.

“Quero parabenizar o serviço que garantiu a privacidade das mulheres que utilizam o banheiro da rodoviária, trabalho de excelência foi feito, garantindo o mínimo para essas mulheres”.

Ainda em sua fala, o vereador faz cobrança referente à programação de ramais.

“Estive buscado informações do que vem para operação verão para as nossas ruas e quero aproveitar e cobrar do meu líder, que garantiu que a até a data de hoje (25/5) estaria nesta casa a programação dos ramais e espero que até o final do dia consigamos ter acesso a essa programação para que possamos exercer o nosso papel”.