DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 2, 14 DE MARÇO DE 2023HOMOLOGAÇÃO

A DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL, FAZ SABER que:

Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público, e em não havendo pendências quanto aos recursos, após decorridos os prazos legais, resolve, RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público, em conformidade com o edital nº 2, de 22 de agosto de 2022, especialmente a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos, devidamente publicada no site da Fundação Getulio Vargas – FGV.

Para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado no site da Fundação Getulio Vargas – FGV e no Diário Oficial da União (DOU).

A. Resultado Final de Aprovados Ampla Concorrência, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato (em ordem de classificação específica por cargo), nota final e classificação.

1. ANALISTA LEGISLATIVO – REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR

1.1. DF – BRASÍLIA

315016826, Ana Paula Borges Galvão, 233,25, 1º / 315030627, Rafael De Castro Ballarin, 222, 2º / 315027658, Adônis Dias Tarallo, 220,75, 3º / 315039463, Isadora Freire Martins, 220,5, 4º / 315067880, Jessica De Almeida Martins Azevedo, 215,5, 5º / 315049535, Emilly Oliveira Santos Chagas, 214,5, 6º / 315043700, Amanda Bella Prado De Souza, 210,5, 7º / 315090326, Miguel Cristaldo Barreto, 207,5, 8º / 315064466, Carlane Cibele Da Silva, 206,4, 9º / 315004057, Raquel Maria Vieira Do Rosário De Oliveira, 206,25, 10º / 315014530, Nayara Brito De Almeida, 202, 11º / 315002126, Fernando Morais De Oliveira, 201,75, 12º / 315107228, Amanda Escórcio Araújo Lima, 200,25, 13º / 315099402, Lívia Aguiar Salomão, 195,75, 14º / 315088280, Stefania Caetano Martins De Rezende Zandomênico, 186,5, 15º / 315087956, Luiz Henrique De Almeida, 177, 16º / 315073593, Maria Azevedo Ximenes, 176, 17º /

B. Resultado Final de candidatos com deficiência aprovados, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato (em ordem de classificação específica por cargo), nota final e classificação.

1. ANALISTA LEGISLATIVO – REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR

1.1. DF – BRASÍLIA

315043700, Amanda Bella Prado De Souza, 210,5, 1º / 315090326, Miguel Cristaldo Barreto, 207,5, 2º /

C. Resultado Final de candidatos negros aprovados, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato (em ordem de classificação específica por cargo), nota final e classificação.

1. ANALISTA LEGISLATIVO – REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR

1.1. DF – BRASÍLIA

315049535, Emilly Oliveira Santos Chagas, 214,5, 1º / 315004057, Raquel Maria Vieira Do Rosário De Oliveira, 206,25, 2º / 315002126, Fernando Morais De Oliveira, 201,75, 3º /

ILANA TROMBKA