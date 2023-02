O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), via Diretoria de Gestão Patrimonial, Documental e Arquivística (Dirpap), irá realizar os três primeiros leilões administrativos do ano, que acontecem por meio do Sistema Eletrônico de Leilões (SEL/AC), em Rio Branco.

O primeiro leilão, que será remanescente, terá para venda oito lotes de veículos/máquinas sucatas, e será realizado na próxima quarta-feira, 8.

Os próximos ocorrerão nas datas 9 e 13 de fevereiro, com vendas de 15 lotes de veículos sucatas e cinco lotes de materiais diversos, como informática, mobiliários, eletrônicos, médicos hospitalares e refrigeração. Todos os leilões terão início a partir das 8h com encerramento às 13h e serão realizados por meio do link https://leiloes.ac.gov.br/gplg/leiloes.

“Em 2022 trabalhamos na implantação do Sistema Eletrônico de Leilões, e para 2023 estamos com a execução efetiva desses leilões. A meta, de acordo com as demandas das secretarias, é realizarmos dois leilões por mês. Os valores arrecadados serão reinvestidos no próprio patrimônio do Estado, seja na modernização de equipamentos, ou até mesmo nas melhorias dos prédios públicos”, explica a diretora do Dirpap, Samara Raquel Damásio.

Para participar, os interessados devem fazer um cadastro na plataforma com antecedência, o qual será submetido a um processo de análise e aprovação, para que se possa acessar o ambiente online. A Comissão Permanente de Alienação terá o prazo máximo de dois dias úteis para liberar o acesso ao Sistema Eletrônico de Leilões. Caso o cadastro seja reprovado, será encaminhada uma notificação ao e-mail cadastrado pelo licitante.

Todas as informações estão disponíveis nos editais 001/2023-R – SEAD, 02/2022 – SEAD e 01/2023 – SEAD.

Para mais informações, entrar em contato com a Dirpap, por meio do endereço eletrônico [email protected], ou presencialmente, na sede da diretoria, localizada na Estrada do Aviário, na rotatória do Idaf, em Rio Branco.

Acesse:

https://leiloes.ac.gov.br/gplg/leiloes.