A Energisa inaugurou, nesta quinta-feira (26), a nova subestação de energia e a rede elétrica de quase 66 quilômetros de extensão que vão atender a região da Transcreana. A obra recebeu o investimento de cerca de R$ 17 milhões e vai beneficiar diretamente cerca de 10 mil pessoas que residem na região atualmente. O evento de inauguração contou com a presença da governadora em exercício do estado do Acre, Mailza, com autoridades políticas e da sociedade, presidente do conselho de consumidores de energia elétrica do estado e representantes das comunidades da região da Transacreana.

Segundo o gerente de Transmissão da Energisa no Acre, André Amarantes, a subestação tem capacidade de 3 MVA (Mega Volt Ampère). “É uma obra importante que vai proporcionar benefícios diretos no dia a dia dos moradores e dos produtores rurais com a melhoria da qualidade de energia que chega aos imóveis”, disse.

A obra também é um passo importante para a atração de investimentos na região, que vai contar com mais energia para impulsionar o desenvolvimento sustentável. “A Energisa tem realizado obras em todo estado visando contribuir com o desenvolvimento. Em apenas quatro anos já foi investido R$ 1 bilhão na transformação do setor elétrico do Acre”, concluiu.

A governadora em exercício do Acre, Mailza, ressaltou a importância da obra para a região. “A energia vai facilitar a vida do produtor rural, que vai aumentar sua produção e, assim, vai garantir renda e aumentar o conforto para quem vive distante. Parabéns a todos que participaram desse projeto”, declarou.

Além da Transacreana, a Energisa também está com avançadas obras de subestações e linhas de distribuição em Acrelândia, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.

O Grupo Energisa lidera o maior projeto de descarbonização do Brasil. Somente no Acre, serão desativadas cinco usinas termoelétricas. Duas já foram desligadas, em 2020, nos municípios de Assis Brasil e Manoel Urbano. Neste ano, os municípios de Feijó e Tarauacá também serão conectados ao Sistema Interligado Nacional. E, até 2025, a região de Cruzeiro do Sul deixará de ser atendida por geração térmica.

