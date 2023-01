FICOU LINDA! Praça do Universitário é entregue à comunidade de Rio Branco

em a chuva impediu a comunidade do Universitário de participar da inauguração da praça, realizada nesta sexta-feira (20), a obra foi realizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

A obra oferece para a comunidade, além do lazer, funcionalidade para uma área que antes era usada como lixão, como explicou o presidente da Associação de Moradores, Miquéias de Oliveira.

“Esse espaço há uns 27 ou 30 anos vivia amortizado, já tínhamos procurado outras gestões, sempre tivemos uma certa dificuldade. Agora estamos vendo um sonho sendo materializado. A Prefeitura de Rio Branco está de parabéns.”

“Aqui é uma obra de emenda parlamentar do senador Petecão. Houve uma licitação, então ficou em torno de 727 mil”, disso o secretário da Seinfra, Cid Ferreira.

No local foi feito espaço para lazer, revitalização da parada de ônibus, assim como academia ao ar livre para melhor qualidade de vida aos moradores.

O prefeito Tião Bocalom se disse muito feliz pelo senador Sérgio Petecão destinar recurso para essa obra, e o senador ressaltou que é satisfatório ver recurso entregue sendo usado de maneira tão especial.

“Nós fomos tão bem recebidos aqui no universitário, que me criou um novo ânimo. Muito obrigado as pessoas que vieram agradecer esta obra, que nem é tão grande, mas tenho certeza que vieram prestigiar também as 68 ruas que fizemos aqui também, ruas que faziam mais de 20 anos que não eram arrumadas.”

A programação contou com rodas de capoeira, pula-pula, pipoca, trenzinho e palhaços para as crianças e a comunidade se mostrou satisfeita.

“Estou muito feliz! Todo mundo, tanto é que olha a quantidade de gente que tem aqui hoje para essa inauguração, mesmo com chuva. É a primeira praça que nós temos aqui”, ressaltou a dona de casa, Júlia Leite.

O assistente educacional, Gláucio Junior, morador do bairro há 31 anos, afirmou que antes para fazer caminhada e se exercitar ia ao Parque do Tucumã, agora com o espaço próximo de casa não será mais necessário ir para o bairro vizinho. “Será muito benéfico, com certeza! Ainda mais ali naquela parte da caminhada.”

“Eu vou andar de patins e de skate! Gostei muito”, disse a estudante, Dafne Matias.