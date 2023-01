Saúde aciona plano de contigência contra enchentes no Acre

Antecipando um cenário de enchente, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) esteve presente nesta sexta-feira e sábado, 20 e 21, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, realizando ações mediante a cota de alerta de transbordamento do Rio Juruá.

Alinhando estratégias juntos à Defesa Civil, à Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e à Regional do Juruá, a visita teve por objetivo colocar em prática o plano de contingência e traçar os métodos de observação emergencial.

A ação resultou na vistoria das unidades de saúde, no levantamento do número de leitos, e do quantitativo de insumos e equipamentos disponíveis na regional, para o enfrentamento de um possível transbordamento do Rio Juruá.

“A Sesacre atua nesses casos emergenciais apoiando os municípios e estruturando as unidades hospitalares para receber os pacientes vitimas das enchentes. Portanto, a gestão busca firmar o plano de enfrentamento visando a diminuição dos danos causados à nossa população”, declarou a secretaria adjunta assistencial da Sesacre, Ana Cristina Moraes.

Na ocasião, a secretária adjunta visitou, o Hospital do Juruá e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaques Pereira Braga, em Cruzeiro do Sul, com a finalidade de conferir o estoque de medicamentos e quantidade de leitos.