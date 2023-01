A edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (18) traz os nomes dos primeiros 122 nomeados no concurso do Senado. Eles foram aprovados para os cargos de analista legislativo nas especialidades de administração (42), arquivologia (3), assistência social (3), contabilidade (8), enfermagem (3), engenheiro eletrônico e telecomunicações (2), engenheiro do trabalho (1), informática legislativa (20) e processo legislativo (40).

O resultado final da seleção para esses cargos foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certamente, na segunda-feira (16).

Lançado em agosto de 2022, o edital ofereceu um total de 1.002 vagas, sendo 980 para formação de cadastro de reserva e 22 para preenchimento imediato: analista legislativo (11), policial legislativo (7), consultor legislativo (2), advogado (1) e taquigrafia (1).

O concurso registrou 83.059 inscrições para todos os cargos.

Mais etapas

No caso do concurso para a taquígrafo, advogado e policial legislativo o processo seletivo ainda está em curso.

Os concorrentes a taquígrafo ainda precisam enfrentar uma prova prática. Na disputa pelas vagas de policial legislativo, há a aplicação de exames de sanidade física e mental, teste de aptidão física, exame psicotécnico, sindicância quanto à vida pregressa e uma investigação social.

O concurso tem validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: Agência Senado