Mbappé anota dois, França passa pela Polônia e está nas quartas

A França segue viva na briga pelo tricampeonato mundial. Neste domingo, a atual campeã do mundo se garantiu nas quartas de final da Copa ao vencer por 3 a 1 e eliminar a Polônia, no Estádio Al Thumama.

Mbappé, que comandou a vitória do time de Didier Deschamps, marcou dois gols, enquanto Giroud foi o autor do primeiro. No último lance do jogo, Lewandowski fez de pênalti para os poloneses.

Agora, a França aguardar para conhecer seu adversário na próxima fase. A seleção europeia volta a campo no próximo sábado, às 16h, no Al Bayt, contra o vencedor do duelo entre Inglaterra e Senegal, que acontece neste domingo.

As duas equipes protagonizaram um bom primeiro tempo, com bastante correria e chances de gol para os dois lados. A Polônia, surpreendentemente, não entrou com a proposta apenas de se defender, como em outras partidas, e apostou em alguns momentos na marcação alta para incomodar a França.