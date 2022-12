Os novos planos para o turismo no Lago do Amapá, na capital

O titular da pasta da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Márcio Pereira, acompanhado da turismóloga Adalgisa Bandeira, equipe de gabinete e assessoria, juntamente com a presidente da Associação dos Moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) do Amapá, Alieth Maria Costa, realizaram visita técnica para saber das condições em que se encontra o local.

A presidente da APA do Amapá buscou a secretaria para que se realize capacitações com moradores, pois o turismo de base comunitária pode mostrar o potencial da região na capital e incentivar os moradores a preservarem o ambiente.

“Agradeço a secretaria por se fazer presente e conseguir enxergar a potencialidade do local, que pode gerar renda aos moradores como guias locais e manter a preservação ambiental da região. Estamos em um local que tem grande importância para Rio Branco, com seu aquífero e belezas exóticas, que são protegidas pela comunidade”, disse Alieth.

“Se observarmos, os moradores têm um carinho pela história local que se mistura com a história do estado do Acre e que possui um potencial turístico forte, pois é uma área rica em todos os aspectos, além do incentivo dos moradores em tirar sua renda com o turismo e preservarem a natureza”, frisou Márcio.

Na próxima semana, o corpo técnico da secretaria retorna à localidade para dialogar com os moradores e iniciar os trabalhos de capacitação e orientação.