Com o objetivo de avançar nas ações de infraestrutura para desenvolver Santa Rosa do Purus, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza os serviços de sinalização viária horizontal e vertical no município. A ação foi vistoriada pela Seinfra nesta sexta-feira, 2.

O governo do Estado busca atender todas as exigências das Políticas de Salvaguarda do Banco Mundial – Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird), agente financiador para a ação de infraestrutura urbana no município.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, exaltou a importância de atender de forma democrática a todos os municípios, principalmente nos pontos mais críticos de cada cidade, além de integrar uma região isolada e estimular a economia local com a geração de empregos para beneficiar a população.

“A recomendação da atual gestão é para que possamos ajudar todas as prefeituras a melhorar a infraestrutura dos municípios. As ações levam dignidade e segurança às cidades, melhoram a mobilidade urbana e geram trabalho e renda”, ressaltou Alencar.

De acordo com o chefe do Departamento de Saneamento da Seinfra, o engenheiro civil Denis Cley de Souza, tanto o projeto quanto a licitação e execução, foram promovidos pela pasta de Infraestrutura. Todo o recurso é próprio, um montante de aproximadamente R$ 315 mil.

“A primeira salvaguarda do Banco Mundial foi concluída, a partir da sinalização horizontal e vertical no município de Santa Rosa do Purus. Para executar, foram necessárias as limpezas das sarjetas e ruas de toda a cidade. Agora, Santa Rosa está limpa e o projeto de sinalização vai trazer segurança nas vias para os motoristas, ciclistas e, sobretudo, aos pedestres”, frisou o engenheiro.