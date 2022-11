´Gabinete Kids´: conheça essa novidade da prefeitura de Jordão

O prefeito Naudo Ribeiro (PDT) deu início a uma iniciativa inédita no município de Jordão, ao criar o gabinete kids, para orientar crianças e jovens, uma vez por mês em seu gabinete.

De acordo com o prefeito, o gabinete kids, receberá uma vez por mês crianças do município e manterá diálogo e conversa com elas, visando orientá-las no estudo, prática de esporte, lazer e também na ampliação da cultura e ressaltando a importância do serviço público para a sociedade e a participação delas no governo.

A primeira agenda ocorreu nesta quinta-feira, 24, no gabinete do prefeito. “Recebi para uma conversa crianças de nossa comunidade, elas que são o futuro de nossa cidade hoje tiveram a oportunidade de conhecer o gabinete do prefeito” disse o gestor.

O prefeito destacou também que a ação ocorrerá uma vez por mês, onde receberá o grupo de crianças para uma conversa franca sobre governo, controle social, democracia, educação, saúde e empreendedorismo.