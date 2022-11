Com nova iluminação, estádio de Porto Walter recebe torneio

Com uma premiação de cerca de R$35 mil reais, a Prefeitura de Porto Walter realizou na noite desta quinta-feira (17), mais uma rodada do campeonato portovaltense de futebol de campo.

Na reta final, o Estádio Municipal Wagner Borges recebeu, por determinação do prefeito Cesar Andrade, reforço na iluminação. No jogo, Maytta e Segundo Distrito se enfrentaram, marcando 3 x 0 no placar.