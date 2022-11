Taxa de testes positivos realizados em farmácias  cresce e confirma dados do governo no Acre

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) enviou nesta sexta-feira (11) dados exclusivos ao ac24horas mostrando que a taxa de positividade de testes de Covid-19 realizados nas farmácias do Acre cresceu seis vezes na 1ª semana de novembro em comparação a igual período de outubro.

Na 1ª semana de outubro as duas farmácias autorizadas a fazer o teste rápido realizaram 11 exames e 1 deu positivo. Em novembro, foram 26 testes com seis positivos.

No País, a tendência é realmente de alta e, segundo a Abrafarma, dez estados foram determinantes para aumentar o índice de casos na primeira semana de novembro e representaram avanço acima da média nacional. Entre eles estão o Amazonas (com aumento de 40% em relação à semana anterior), Rio Grande do Norte (34%), Paraíba (31%), Pernambuco (31%), Santa Catarina (30%), Rio de Janeiro (28%) e São Paulo (28%).

Os números da Abrafarma corroboram com os da Secretaria de Estado da Saúde do Acre: nesta sexta, o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou que foram registrados 50 novos casos de coronavírus entre os dias 4 e 11 de novembro. Com esses, o número de infectados notificados é de 150.005 em todo o Estado desde que começou a pandemia.