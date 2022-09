Acre teve um foco de queimada a cada 4 minutos na 1a semana de setembro

O acumulado de focos de queimadas no Estado do Acre, do início de 1 a 7 de setembro foram registrados 2.784 focos de queimadas segundo o satélite de referência AQUA, que fornece os dados usados pelo Governo do Estado.

Assim, o Acre tem um novo foco de incêndio a cada quatro minutos. Foram 16 por hora e 397 ao dia na Semana da Pátria. São queimadas urbanas e rurais que, pelas previsões, não darão trégua tão cedo a não ser que ações drásticas sejam levadas a cabo pelo poder público.

Na região Norte a situação é pior ainda. Os números são tão assustadores que entre os dias 1º e 5 de setembro a Amazônia registrou uma média de dois novos focos de incêndio a cada minuto. Foram 14.839 focos, o que dá uma média de 2.968 por dia, ou dois novos a cada minuto.

No Acre, o município de Feijó apresentou maior percentual, de 26%, com total de 742 focos. Seguem-se Tarauacá (14%) com 394 focos e Rio Branco (9%) com 271 focos.

Além disso, os municípios de Feijó, Bujari, Capixaba, Rio Branco, Acrelândia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Manoel Urbano registraram o maior número de focos por quilômetro quadrado em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios. “Neste sentido, os municípios citados acima tornam-se prioritários para monitoramento e ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais”. É o que diz o governo.

