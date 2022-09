Não esqueça: horário de votação no Acre é diferente em 2022

A principal novidade das Eleições deste ano é em relação ao horário de votação que será uniformizado, em todo o país, pelo horário de Brasília. Assim, no estado do Acre, a votação começará duas horas mais cedo, mantendo-se o período de 9 horas de votação. A regra segue o que foi decidido pelo Plenário do TSE na resolução de atos gerais .

Neste sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e a Octopus Comunicações, lançou campanha para informar que, neste ano, pela primeira vez, os eleitores acreanos votarão das 6h às 15h.

“O novo horário de votação no Acre é o nosso maior desafio para as Eleições deste ano. Por isso, não estamos medindo esforços para intensificar esta divulgação para que o percentual de abstenção não aumente”, avaliou o Presidente do TRE-AC, Desembargador Francisco Djalma.

Além da ação de mídia – vídeos, spots, posts, materiais gráficos e notícias – coordenada pela assessoria de comunicação social do Tribunal, são previstas outras ações em parcerias com instituições públicas e privadas.